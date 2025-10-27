Norsk Hydro As präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Norsk Hydro As hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 5,03 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,59 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at