Norsk Hydro As stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Norsk Hydro As äußerte sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,12 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,31 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at