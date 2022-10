Norsk Hydro As stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Norsk Hydro As gab am 25.10.2022 die Zahlen für das am 30.09.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal hat Norsk Hydro As 5,06 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,163 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 4,55 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at