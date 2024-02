Norsk Hydro As stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Norsk Hydro As äußerte sich am 14.02.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,047 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Norsk Hydro As 0,098 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 4,42 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Norsk Hydro As 4,34 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,056 USD sowie einem Umsatz von 4,26 Milliarden USD gerechnet.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,410 USD und einen Umsatz von 18,36 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

