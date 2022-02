Norsk Hydro As vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Norsk Hydro As hat am 22.02.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,289 USD, nach 0,042 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,77 Prozent auf 5,23 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,261 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 4,66 Milliarden USD gesehen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,762 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,152 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 16,85 Milliarden USD gegenüber 16,66 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,704 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 16,38 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at