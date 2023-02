Norsk Hydro As vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Norsk Hydro As hat am 14.02.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,098 USD gegenüber 0,289 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Norsk Hydro As in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,34 Milliarden USD im Vergleich zu 5,23 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,160 USD sowie einem Umsatz von 4,51 Milliarden USD gerechnet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,05 USD. Im letzten Jahr hatte Norsk Hydro As einen Gewinn von 0,762 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 20,48 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Norsk Hydro As 16,85 Milliarden USD umgesetzt.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD und einen Umsatz von 21,23 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at