16.02.2026 06:31:31

Norsk Hydro As: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Norsk Hydro As hat am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Norsk Hydro As hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,61 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,080 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 4,80 Milliarden USD gesehen hatten.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,330 USD. Im Vorjahr hatte Norsk Hydro As 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,31 Prozent auf 19,88 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,524 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 21,02 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX kämpft um 25.000-Punkte-Marke -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen