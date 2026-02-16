Norsk Hydro As: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Norsk Hydro As hat am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Norsk Hydro As hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,61 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,080 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 4,80 Milliarden USD gesehen hatten.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,330 USD. Im Vorjahr hatte Norsk Hydro As 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,31 Prozent auf 19,88 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,524 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 21,02 Milliarden USD gerechnet.

