Norsk Hydro ASA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Norsk Hydro ASA hat am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Norsk Hydro ASA hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,20 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,960 NOK je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Norsk Hydro ASA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,93 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 46,57 Milliarden NOK im Vergleich zu 54,11 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,797 NOK sowie einen Umsatz von 48,05 Milliarden NOK belaufen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,41 NOK eingefahren. Im Vorjahr waren 2,90 NOK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 206,47 Milliarden NOK vermeldet. Im Vorjahr hatte Norsk Hydro ASA 203,06 Milliarden NOK umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 5,23 NOK je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 208,83 Milliarden NOK beziffert.

