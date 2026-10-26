Norsk Hydro ASA legte Quartalsergebnis vor

Norsk Hydro ASA präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2,73 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Norsk Hydro ASA 1,12 NOK je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 52,53 Milliarden NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 50,74 Milliarden NOK umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,26 NOK sowie einen Umsatz von 54,17 Milliarden NOK prognostiziert.

Redaktion finanzen.at