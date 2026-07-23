Norsk Hydro ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Norsk Hydro ASA hat am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,90 NOK. Im Vorjahresviertel waren 1,04 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 59,59 Milliarden NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52,72 Milliarden NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at