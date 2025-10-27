Norsk Hydro ASA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Norsk Hydro ASA äußerte sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,400 NOK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 50,74 Milliarden NOK – das entspricht einem Zuwachs von 3,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 49,18 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at