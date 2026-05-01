Norsk Hydro ASA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Norsk Hydro ASA veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,16 NOK. Im Vorjahresviertel waren 2,45 NOK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Norsk Hydro ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 48,71 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren 58,55 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 1,90 NOK je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 50,88 Milliarden NOK für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at