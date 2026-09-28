Norsk Hydro Expects €28 Mln Compensation From Wind Park Sale Settlement

(RTTNews) - Monday, Norsk Hydro ASA (NHYDY.PK) announced that it expects to receive 28 million euros in compensation related to the sale of the wind park, which is scheduled to be completed in mid-October 2026.

The compensation follows a long-term power purchase agreement entered into with Swedish wind farm Cloud Snurran AB in July 2025.

As per the deal, the final settlement depends on the realized value from a future sale and an agreed value sharing mechanism.

Norsk's stock was trading at $8.68, down 0.46 percet on the OTC Markets.