Norsk Hydro ASA Aktie
WKN: 851908 / ISIN: NO0005052605
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14.08.2026 08:41:01
Norsk Hydro Says Alunorte Gets Terminal Access For Gas To Boost Alumina Production
(RTTNews) - Norsk Hydro ASA (NHYDY, NHYKF, NOH1.F, NHY.OL), a Norwegian aluminium and renewable energy company, said that its majority-owned alumina refinery, Alunorte has reached a deal with its gas supplier CELBA, part of New Fortress Energy Inc.(NFE), for temporary terminal access to continue to receive natural gas for alumina production.
Consequently, Alunorte has begun increasing alumina production.
Lost output during the period of reduced alumina production is estimated to be 100,000 tons to 120,000 tons. "Potential Q3 2026 financial impact for Bauxite & Alumina from the reduced production and purchasing gas at prices above the contract price may be USD 75 to 100 million," the company said.
Earlier, there was a disruption to the supply of natural gas from CELBA.
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