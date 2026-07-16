Norske Skog ASA Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Norske Skog ASA Registered hat am 14.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -1,95 NOK. Ein Jahr zuvor waren 0,920 NOK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,51 Milliarden NOK umgesetzt, gegenüber 2,26 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 1,780 NOK sowie einem Umsatz von 2,64 Milliarden NOK in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at