Norske Skog ASA Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Norske Skog ASA Registered gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1,90 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Norske Skog ASA Registered -1,800 NOK je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Norske Skog ASA Registered mit einem Umsatz von insgesamt 2,28 Milliarden NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,87 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 20,54 Prozent verringert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,123 NOK sowie einem Umsatz von 2,51 Milliarden NOK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at