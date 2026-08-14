Nortech Systems: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nortech Systems präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nortech Systems im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 30,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at