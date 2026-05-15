Nortech Systems: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nortech Systems veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Nortech Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,480 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Nortech Systems mit einem Umsatz von insgesamt 30,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at