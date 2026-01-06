North America Frac Sand legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

North America Frac Sand hat am 04.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

North America Frac Sand hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at