North American Construction Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

North American Construction Group hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,350 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 401,0 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 320,6 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at