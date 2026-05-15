North American Construction Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

North American Construction Group äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,220 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 319,2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 340,8 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at