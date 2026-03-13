|
North American Construction Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
North American Construction Group hat am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Mit einem Umsatz von 305,6 Millionen CAD, gegenüber 305,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,18 CAD. Im Vorjahr waren 1,65 CAD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 10,16 Prozent auf 1,28 Milliarden CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,17 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
