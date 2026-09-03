North American Niobium and Critical Minerals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

North American Niobium and Critical Minerals hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

North American Niobium and Critical Minerals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,12 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at