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30.03.2026 06:31:29
North Arrow Minerals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
North Arrow Minerals hat am 27.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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