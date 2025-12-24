|
North Arrow Minerals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
North Arrow Minerals hat sich am 23.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte North Arrow Minerals ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.
