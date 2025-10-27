North China Pharmaceutical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

North China Pharmaceutical hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Im abgelaufenen Quartal hat North China Pharmaceutical 2,21 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,33 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at