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27.04.2026 06:31:29
North China Pharmaceutical: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
North China Pharmaceutical hat sich am 25.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,02 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat North China Pharmaceutical in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,15 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,57 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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