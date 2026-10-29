North China Pharmaceutical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

North China Pharmaceutical hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,00 Prozent auf 1,79 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,21 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at