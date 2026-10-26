North Dallas Bank Trust: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

North Dallas Bank Trust hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Auf der Umsatzseite standen 23,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at