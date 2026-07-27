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27.07.2026 06:31:29
North Dallas Bank Trust gewährte Anlegern Blick in die Bücher
North Dallas Bank Trust hat am 24.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Auf der Umsatzseite standen 23,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,5 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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