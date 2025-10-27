North Dallas Bank Trust verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

North Dallas Bank Trust hat am 24.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte North Dallas Bank Trust einen Umsatz von 21,2 Millionen USD eingefahren.

