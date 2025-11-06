|
North East Rubbers präsentierte Quartalsergebnisse
North East Rubbers hat am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,18 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 THB je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat North East Rubbers 6,73 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,16 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
