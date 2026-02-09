|
North Eastern Carrying informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
North Eastern Carrying stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 0,34 INR. Im letzten Jahr hatte North Eastern Carrying einen Gewinn von 0,200 INR je Aktie eingefahren.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,21 Prozent auf 719,7 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 810,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.
