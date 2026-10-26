North Eastern Carrying vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

North Eastern Carrying veröffentlichte am 24.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,190 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat North Eastern Carrying in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 762,7 Millionen INR im Vergleich zu 707,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at