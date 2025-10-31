North Electro-Optic: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

North Electro-Optic veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,02 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte North Electro-Optic -0,010 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat North Electro-Optic im vergangenen Quartal 555,8 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 68,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte North Electro-Optic 329,2 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at