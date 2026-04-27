North Electro-Optic: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

North Electro-Optic gab am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat North Electro-Optic im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 314,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 304,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at