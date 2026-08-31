North Electro-Optic verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

North Electro-Optic hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 453,4 Millionen CNY – eine Minderung von 18,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 553,2 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at