North Energy ASA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

North Energy ASA präsentierte in der am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,09 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte North Energy ASA 0,070 NOK je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,0 Millionen NOK – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at