19.02.2026 06:31:28
North Energy ASA gewährte Anlegern Blick in die Bücher
North Energy ASA äußerte sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,20 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,080 NOK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,0 Millionen NOK – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen NOK in den Büchern standen.
North Energy ASA vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,340 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,500 NOK je Aktie erwirtschaftet.
North Energy ASA hat im jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 0,09 Millionen NOK erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahres als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,09 Millionen NOK erzielt hatte.
