19.02.2026 06:31:28

North Energy ASA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

North Energy ASA äußerte sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,20 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,080 NOK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,0 Millionen NOK – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen NOK in den Büchern standen.

North Energy ASA vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,340 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,500 NOK je Aktie erwirtschaftet.

North Energy ASA hat im jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 0,09 Millionen NOK erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahres als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,09 Millionen NOK erzielt hatte.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen