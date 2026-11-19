North Energy ASA hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

North Energy ASA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,18 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,140 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at