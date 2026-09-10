North European Oil Royalty Trust Certsof BenefInterest: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

North European Oil Royalty Trust Certsof BenefInterest hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,27 USD. Im Vorjahresquartal hatte North European Oil Royalty Trust Certsof BenefInterest ebenfalls ein EPS von 0,270 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 2,7 Millionen USD gegenüber 2,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at