North European Oil Royalty Trust Certsof BenefInterest präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

North European Oil Royalty Trust Certsof BenefInterest hat am 31.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat North European Oil Royalty Trust Certsof BenefInterest 3,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 346,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,860 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,86 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 8,73 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at