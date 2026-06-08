North European Oil Royalty Trust Certsof BenefInterest: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

North European Oil Royalty Trust Certsof BenefInterest hat am 05.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,250 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,4 Millionen USD – eine Minderung von 3,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at