North European Oil Royalty Trust Certsof BenefInterest vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

North European Oil Royalty Trust Certsof BenefInterest hat am 02.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 USD, nach 0,030 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 328,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at