CROPS Aktie

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WKN DE: A1T92V / ISIN: JP3273100002

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30.04.2026 09:11:19

North Korea faces food shortages as drought threatens crops

The country's state-run news has said much of the country has been hit by an unusually severe drought. The largely isolated country, with a population of over 26 million, was already facing food shortages.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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