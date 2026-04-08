Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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08.04.2026 05:31:20
North Korea fires ballistic missiles toward sea
North Korea has fired more missiles toward the sea for a second day. The back-to-back launches came as Pyongyang reiterated that it has no intentions of mending ties with Seoul.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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