Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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20.10.2026 13:31:27
North Korean workers treated as 'slaves' at Russian drone factory, says new report
A new report reveals the plight of North Korean workers at a drone factory in Russia. It also raised concerns that Pyongyang could gain hands-on knowledge of advanced weapons systems through the workers it sends there.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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