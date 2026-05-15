North Media A-S: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

North Media A-S präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,70 DKK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,300 DKK erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat North Media A-S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 293,7 Millionen DKK im Vergleich zu 310,5 Millionen DKK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at