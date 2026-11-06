North Media A-S gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

North Media A-S hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 2,60 DKK gegenüber 3,00 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,37 Prozent auf 307,5 Millionen DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 286,4 Millionen DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at