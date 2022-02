North Media A-S öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

North Media A-S ließ sich am 09.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat North Media A-S die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz wurde auf 277,0 Millionen DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 276,0 Millionen DKK umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 10,20 DKK beziffert. Im Jahr zuvor waren 10,42 DKK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat North Media A-S im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,03 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 1,05 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 10,20 DKK je Aktie sowie einen Umsatz von 1,03 Milliarden DKK ausgegeben.

Redaktion finanzen.at